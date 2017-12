Di Maio, con accozzaglia centrodestra Paese nel caos

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Non possiamo far piombare il Paese nel caos con un'accozzaglia del genere: chi vota centrodestra farà piombare il Paese in liti tra partiti". Lo ha detto il vicepresidente della Camera e candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, a margine di una visita in un'azienda dell'Interporto di Nola (Napoli), rispondendo a chi gli chiedeva di commentare le ultime dichiarazioni di Salvini sul tema delle alleanze. "Ora che Salvini è in crisi di consensi deve fare il duro - ha spiegato - ma sappiamo benissimo che il suo partito sta precipitando nella fiducia degli italiani, perché dopo tanto sbraitare si è alleato con Lupi, Berlusconi e tutti quei partiti che ci hanno portato in un'Europa che a noi non piace, ma che vogliamo cambiare restandoci. Tutto questo ci aiuta a capire che tutte le cose scritte in questi mesi di assi tra noi e la Lega, erano tutte fandonie".