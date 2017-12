Gerusalemme: Netanyahu, l'Onu è la casa delle bugie

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 DIC - "La casa delle bugie". Così il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha definito l'Onu dove oggi l'Assemblea generale voterà una Risoluzione contro la decisione di Donald Trump su Gerusalemme. "La città - ha spiegato parlando all'inaugurazione di un ospedale nel sud di Israele - è la capitale di Israele, che l'Onu la riconosca o no. Ci sono voluti 70 anni prima che gli Usa la riconoscessero come tale, e ci vorranno anni anche per l'Onu". Netanyahu ha quindi ribadito che altri Stati riconosceranno Gerusalemme capitale del paese.