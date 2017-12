Mattarella a militari in missione, aiutate e date prestigio

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Grazie a nome mio e di tutti gli italiani per la quantità di impegni che in tante parti del mondo svolgete. Queste missioni sono di grande importanza, non solo perche' conferiscono prestigio al nostro Paese, che viene sempre di piu' visto come contributore di primo piano alla pace e alla convivenza serena, ma perche' aiutano in concreto i paesi in cui sono svolte. E' un'attività preziosa". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, collegato in videconferenza con i militari italiani all'estero ai quali ha rivolto "auguri forti e intensi" di buone feste"