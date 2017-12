Wp, Trump ha autorizzato la vendita di armi all'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - L'amministrazione Trump ha deciso di autorizzare la vendita di armi all'Ucraina, rompendo un divieto non scritto voluto dal presidente Barack Obama. Lo scrive il Washington Post citando fonti del governo americano. Proprio questo mese, scrive il quotidiano, il dipartimento di Stato ha dato il via libera alla vendita di fucili M107A1, munizioni e 'accessori' per un totale di 41,5 milioni di dollari. Non è stata autorizzata la vendita di armi pesanti come invece era stato richiesto dal governo ucraino. La decisione, scrive ancora il quotidiano, è stata fortemente sostenuta da figure di spicco nella sicurezza nazionale e nel Congresso ma potrebbe compromettere i rapporti tra Trump e Vladimir Putin. Tre anni fa il congresso americano aveva effettivamente approvato la vendita di armi con la legge 'Ukraine Freedom Act' ma l'amministrazione Obama non gli aveva mai dato seguito.