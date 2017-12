GGb: parcheggio con tomba re è monumento

(ANSA) - LONDRA, 21 DIC - Un parcheggio diventa un monumento nazionale in Gran Bretagna. Si tratta infatti di quello a Leicester dove nel 2012 vennero trovati i resti di re Riccardo III, poi nuovamente sepolti nel 2015 ma con tanto di cerimonia funebre solenne e una tomba degna di un sovrano nella cattedrale della città inglese. Il ritrovamento delle ossa e la loro successiva identificazione hanno rappresentato una delle più entusiasmanti imprese archeologiche degli ultimi anni e anche per questa ragione il sito ha ricevuto lo status ufficiale di "monumento protetto". Sotto il parcheggio si trovano le fondamenta di una chiesa e un convento andati distrutti dove nel 1485 venne sepolto il Plantageneto, ultimo regnante della dinastia York, dopo che era stato ucciso nella vicina battaglia di Bosworth, alla fine della Guerra delle Due Rose. Dopo il grande interesse suscitato dal ritrovamento e dai funerali, in una vecchia scuola vicino al parcheggio è stato creato un centro dedicato a Riccardo III.