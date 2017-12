Lazio, report Ue: controllo Regione su fondi "non funziona"

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Il sistema di controllo della Regione Lazio sulla gestione dei fondi europei "essenzialmente non funziona" e l'ente rischia di "perdere il 25 per cento" dei finanziamenti nel prossimo quinquennio se non seguirà le prescrizioni Ue. E' quanto emerge da un rapporto di 4 ispettori della Direzione Lavoro della Commissione Ue, che hanno indagato sull'Autorità di Audit (revisione) della Regione a settembre. Sotto esame bandi di gara 2007-2013 per oltre 180 milioni; alcuni progetti "finanziati non sarebbero regolari". "Possono anche esserci stati degli errori nelle procedure, ma l'importante é svolgere il proprio lavoro con piena coscienza. Siamo fiduciosi di poter chiarire tutto con la Commissione europea", dice Valeria Raffaele, dal 2014 capo dell'Autorità di Audit. "E' solo la bozza in inglese di un rapporto preliminare, quando lo riceveremo in italiano avremo due mesi per mandare le controdeduzioni - aggiunge -. Parliamo di 8 progetti su 8 mila. Il giudizio ora é pesante, vedremo come sarà a fine procedura".