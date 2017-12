Gerusalemme: Olp a Trump, principi non sono in vendita

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 DIC - "Il presidente Trump dovrebbe sapere che ci sono cose che non sono in vendita o non soggette a ricatto, particolarmente quelle che riguardano principi, legalità e moralità". Lo ha detto Hanan Ashrawi dell'Olp riferendosi alle minacce del presidente Usa e del suo ambasciatore a Palazzo di vetro Nikky Haley sul voto di stasera. "L'estorsione - ha aggiunto - è il modo migliore per gli Usa di isolarsi ancora di più e di indebolire la loro influenza ovunque". "Non ci faremo né ricattare, né fermare".