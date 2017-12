Grasso, bene ok regolamento, convergenze per interesse tutti

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Ieri l'aula di Palazzo Madama ha approvato la modifica del Regolamento del Senato, che incide profondamente sulla sua efficienza ed efficacia e consentirà di rispondere con maggior velocità alle esigenze dei cittadini. È stato un percorso tentato più volte in passato, interrottosi proprio in occasione della riforma costituzionale e che è ripreso negli ultimi mesi. In poco tempo, con grande senso di responsabilità e spirito di collaborazione, si è ottenuto un risultato importante e approvato a larga maggioranza. Siamo riusciti, mettendo da parte le divisioni politiche e le polemiche strumentali, a trovare la massima convergenza su interventi importanti, mirati, nell'interesse di tutti". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso parlando alla presentazione del libro di Vannino Chiti "la democrazia nel futuro".