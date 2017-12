Cuba: Raul Castro lascerà la presidenza il 19 aprile

Il Parlamento cubano ha deciso oggi di estendere per due mesi l’attuale legislatura, dal 24 febbraio al 19 aprile, fissando questa come nuova data per le elezioni presidenziali, nelle quali dovrà essere scelto il successore dell’attuale capo dello Stato, Raul Castro.

La decisione, resa nota dai media ufficiali, è stata presa per la «situazione eccezionale» nel Paese dopo l’uragano Irma, del settembre scorso. Per lo stesso motivo sono già state posticipate di un mese le elezioni municipali, previste per lo scorso ottobre.