C.destra: Salvini, programma Lega da sottoscrivere è pronto

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Questo è il programma di governo della Lega, che per correttezza presenteremo prima agli alleati e chiederemo di condividerlo e sottoscriverlo". Lo ha detto Matteo Salvini mostrando un plico alla stampa in via Bellerio. Il segretario della Lega non ha fatto vedere i dettagli del programma su cui hanno "lavorato silenziosamente". Ma ha risposto che "ci sono alcuni temi non negoziabili: la cancellazione della legge Fornero, la protezione dei confini ed essere protagonisti in Europa per difendere le famiglie e le imprese italiane: su tutto il resto siamo disponibili a migliorie". A chi gli ha chiesto di Silvio Berlusconi, Salvini ha replicato: "Tutto benissimo"