Boldrini, riforma regolamento bloccata da alcuni gruppi

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "L'impossibilità di arrivare alla riforma del Regolamento della Camera è motivo di rincrescimento non solo per me, ma per tutti coloro che hanno a cuore il buon funzionamento della democrazia parlamentare. Alcuni gruppi hanno scelto di bloccare il lavoro sul quale la Giunta per il Regolamento si era impegnata fin dall'inizio della legislatura". Lo afferma la presidente della Camera Laura Boldrini dopo che ieri l'aula di Palazzo Madama ha approvato la modifica del Regolamento del Senato.