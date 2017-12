Verso Consiglio ministri, su tavolo nomine Consob e Esercito

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Si terrà con ogni probabilità domani sera la riunione del Consiglio dei ministri in cui dovrebbe essere approvato un pacchetto di nomine al vertice di Consob, Carabinieri ed Esercito. Il Cdm, secondo quanto spiegano fonti di governo, non è ancora convocato. I ministri sono allertati per le 17, ma sono possibili variazioni di orario legate al varo della legge di bilancio al Senato. All'ordine del giorno ci saranno alcune misure in scadenza, ma sul tavolo dovrebbe esserci anche l'indicazione del nuovo presidente della Consob e dei vertici dell'Arma dei Carabinieri e dell'esercito. In mattinata alle 9.45 è in programma una riunione 'tecnica' del Consiglio dei ministri per l'approvazione della nota di variazione al bilancio, un passaggio necessario prima del voto finale della manovra alla Camera.