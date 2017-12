Regione Lazio:normali controlli fondi Ue, solo 0,1% progetti

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Solo chi conosce poco e male la materia dei Fondi Europei può alimentare sospetti e falsità sui rilievi della Direzione Lavoro della Commissione sull'Autorità di Audit della Regione Lazio. Si tratta infatti di una procedura del tutto ordinaria, che per altro riguarda soltanto una parte minima dei progetti promossi dalla Regione: solo 8 progetti su 8.000 (lo 0,1%) che ricordiamo non sono stati bocciati, ma sono soltanto sottoposti a una fase di verifica. Ora la Regione Lazio presenterà le controdeduzioni e, come spesso accade, contiamo che i progetti vengano approvati". Lo comunica in una nota la Regione Lazio, che assicura che non c'é stato "nessun illecito, nessuno spreco" e minaccia querele "a chi diffama e diffonde notizie false".