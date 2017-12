Catalogna, indipendentisti verso la maggioranza assoluta

Il fronte indipendentista vince le elezioni catalane e dovrebbe avere anche la maggioranza assoluta dei seggi (68 su 135) nel nuovo Parlamento di Barcellona, secondo l’exit-poll La Vanguardia-Rac1. Per il primo partito, è testa a testa tra Ciudadans ed Erc del vice presidente Oriol Junqueras, in carcere a Madrid. Secondo l’exit curato da Gad3, le tre liste indipendentiste (Erc, JxCat e Cup) insieme otterrebbero fra 67 e 71 seggi, i tre partiti unionisti Ciudadanos, Psc e Pp, fra 55 e 62, la "terza via" di Cec-Podemos 7. Ciudadanos, con 34-37 deputati, e Erc, con 34-36, sarebbero in lotta per il primo posto, mentre secondo il sondaggio il Pp del premier spagnolo Mariano Rajoy registrerebbe un crollo scendendo da 11 deputati nel Parlament uscente a 3-5.