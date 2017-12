Catalogna: spoglio al 55%, maggioranza indipendentisti

(ANSA) - BARCELLONA, 21 DIC - L'unionista Ciudadanos e la lista indipendentista di Carles Puigdemont JxCat sono in lotta per il primo posto nel nuovo parlamento catalano con 35 e 34 seggi su 135, davanti a Erc con 32, dopo lo spoglio del 55% delle schede. Le tre liste indipendentiste hanno sempre la maggioranza assoluta, per ora, con 70 seggi e il 48% dei voti contro 57 deputati e il 43% ai tre partiti unionisti.