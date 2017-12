Brexit: sì a ritorno passaporto blu in Gb, tabloid esultano

(ANSA) - LONDRA, 22 DIC - Tabloid ed euroscettici esultano nel Regno Unito per il ritorno con la Brexit del vecchio passaporto di colore blu scuro per i sudditi di Sua Maestà, invece di quello bordeaux comune ai Paesi dell'Ue. L'Home Office ha infatti confermato ufficialmente che dall'ottobre 2019 i cittadini riceveranno il tanto amato documento di colore 'navy', introdotto nel 1921 e sostituito nel 1988 con la versione comunitaria. Gli euroscettici festeggiano, nonostante i costi dell'operazione, calcolati in 500 milioni di sterline spalmati su alcuni anni. Fra loro l'ex leader Ukip Nigel Farage, che ha coniato per l'occasione sul suo profilo Twitter un discutibile neologismo natalizio fondendo le parole 'Brexit' e 'Christmas': "Happy Brexmas!". Mentre il tabloid Sun canta vittoria, affermando che grazie alla sua campagna di stampa si è tornati ad una tradizione nazionale.