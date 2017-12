Iran: arrestati 230 ragazzi, 'partecipavano a party misti'

(ANSA) - TEHERAN, 22 DEC - Circa 230 persone, ragazzi e ragazze, sono state arrestate la notte scorsa per aver partecipato a ricevimenti misti. Secondo quanto riferisce l'agenzia Tasnim citando il capo della polizia per la sicurezza morale, il generale Zolfaghar Barfar, si tratta di persone "arrestate per aver partecipato a due diversi party misti" a Farmaniyeh e a Lavasan, nella parte nord della capitale, per celebrare la tradizionale Notte Yalda, ovvero la notte più lunga dell'anno. Le persone arrestate erano state invitate attraverso Instagram, ha detto il generale Barfar, e sono state sorprese a danzare e bere alcolici. Bevande alcoliche e party misti di uomini e donne non parenti tra loro sono illegali in Iran e considerati peccato in base alla legge islamica.