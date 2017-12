Gerusalemme: media palestinesi, scontri in Cisgiordania

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 DIC - Scontri tra dimostranti palestinesi ed esercito israeliano sono in corso in varie località della Cisgiordania nel terzo "venerdì di collera" chiamato dalle fazioni palestinesi in protesta contro la decisione di Trump su Gerusalemme. Lo riferisce l'agenzia Maan secondo la quale gli scontri sono scoppiati al termine delle preghiere a Betlemme, a Gaza, a Salfit dove ci sono due feriti, a Nablus e a Qalqilya.