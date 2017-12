Sport, ok ddl che estende mandati Federazioni con 130 sì

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Il Senato dice sì al disegno di legge che estende, tra l'altro, il numero dei mandati per il Coni con 130 sì, 38 no, 5 astenuti. Il testo era già stato approvato da Palazzo Madama e modificato dalla Camera, pertanto diventa legge. Il provvedimento fissa a tre il numero dei mandati per i vertici delle federazioni sportive italiane.