Senato: Aula a sorpresa "salva" Paola Taverna

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Con voto a sorpresa l'Aula del Senato dice no alla proposta della Giunta per le Immunità e "salva" la senatrice M5S Paola Taverna che invece era stata dichiarata "sindacabile". La Giunta aveva deciso cioè che lei avrebbe dovuto rispondere in Tribunale a una querela per diffamazione. Trattamento diverso aveva riservato invece al senatore Pd Stefano Esposito le cui "offese" a una manifestante No Tav erano state considerate da Giunta e Aula "insindacabili", cioè espresse nell'esercizio della sua funzione di parlamentare. L'Aula a sorpresa uniforma i "verdetti" salvando entrambi.