Manovra: Gentiloni, ok Camera, no nuove tasse

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "La Camera approva la manovra. Incentivi per assumere giovani. Sostegno alle imprese che innovano. Anticipo della pensione per alcune categorie. Risorse per i contratti pubblici. E niente nuove tasse. Grazie a deputate e deputati. Ora al Senato". Così il premier Paolo Gentiloni commenta su twitter il via libera alla manovra da parte della Camera.