Incendi: fiamme da caldaia, evacuato asilo nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 22 DIC - Un incendio si è sviluppato questa mattina nel locale caldaie della scuola dell'infanzia Collodi in via Aldo Moro a Borgo San Lorenzo. Il rogo, che ha interessato una delle due caldaie presenti, è stato estinto dai vigili del fuoco, e l'area messa in sicurezza. In via precauzionale, a causa del fumo sviluppatosi, bambini e insegnanti sono stati fatti uscire dalla scuola e fatti rientrare al termine delle operazioni, senza alcuna conseguenza per i piccoli. Intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e i tecnici addetti alle caldaie. Sul posto anche il sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni.