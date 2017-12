Scoperto 'heavy metal', pianeta ad alta densità

Un gruppo internazionale di ricercatori, che include tre astronomi del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Torino, ha scoperto un esopianeta (cioè non appartenente al sistema solare) roccioso eccezionalmente denso con un raggio di soli 1,5 raggi terrestri. Lo rende noto l’Università di Torino, secondo cui «la nuova scoperta dimostra come i pianeti attorno ad altre stelle possano avere delle caratteristiche così sorprendentemente diverse da quelle dei pianeti rocciosi del nostro Sistema Solare».

Il pianeta extrasolare K2-106b sorprende gli astronomi per la sua densità, molto più alta di quella della Terra. Per identificarlo sono stati usati diversi telescopi: K2 è il nome della missione della Nasa che usa il telescopio Kepler. Il numero 106 è un numero usato per identificare il centoseiesimo pianeta scoperto con dati acquisiti da questa missione.

Per il suo "peso", ovvero per essere composto di metalli pesanti quali il ferro e il piombo, diversamente dalla maggior parte degli altri pianeti piccoli con periodi orbitali corti, il nuovo pianeta è stato ironicamente definito "heavy metal".

Un grosso contributo a questo studio proviene da osservazioni condotte con il Telescopio Nazionale Galileo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). Situato sulla sommità dell’isola di La Palma, nelle Canarie, il Telescopio è il più importante strumento ottico italiano per osservazioni astronomiche dell’emisfero boreale.