Trump firma la riforma, il taglio delle tasse è legge

(ANSA) - NEW YORK, 22 DIC - Il taglio delle tasse da 1.500 miliardi di dollari negli Stati Uniti diventa legge, in quella che e' la prima grande vittoria per Donald Trump. Il presidente americano ha firmato il provvedimento approvato dal Congresso a maggioranza repubblicana poco prima di partire per la Florida per le festivita' di fine anno.