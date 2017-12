Pensionato solo lascia un biglietto e trova una famiglia per Natale

Un solitario pensionato berlinese di 79 anni cercava compagnia per Natale, così ha scritto un biglietto che ha lasciato appeso sulla porta di un supermercato.

«Dove trova un pensionato solo e vedovo un posto per festeggiare Natale in una cerchia ristretta?», ha scritto il signor Kuehne. In fondo al biglietto solo la data e il recapito.

Il suo annuncio è stato fotografato da una giovane donna di 27 anni che lo ha poi postato su Facebook ed è stato condiviso 6800 volte. Lo racconta Bild online.

Il signor Kuehne è stato invitato a cena per Natale da persone da tutta la Germania, ma alla fine andrà a cena dalla stessa ragazza che aveva fotografato l’annuncio e che lo ha invitato a trascorrere la festività con la sua famiglia.

Il testo del post su Facebook:

PER FAVORE CONDIVIDETE

Quando l'ho letto, mi ha spezzato il cuore.

Per evitare di fare c... con i dati, ho cancellato il nome e il numero di telefono.

Trovato presso kaufland a Berlino steglitz (viale görtz).

Forse c'è qualcuno che può soddisfare il suo desiderio.......