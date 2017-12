Pedofilia: arrestato maestro per abusi su 7 bambine

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Dovrà scontare in carcere 7 anni e 4 mesi di detenzione il maestro 67enne Giuseppe Spicola, arrestato dopo la condanna confermata dalla Cassazione il 19 dicembre scorso. Sette gli abusi contestati a danno di altrettante bambine di terza elementare, che il maestro palpeggiava nelle parti intime quando le chiamava alla cattedra. Tutto gli episodi sono avvenuti tra il settembre del 2013 e il febbraio del 2014. I reati erano stati dimostrati già in primo grado e in appello in modo "incontrovertibile" grazie alla installazione di telecamere all'interno dell'aula da parte dei carabinieri di San Donato. L'uomo, che dovrà risarcire ogni vittima con 140mila euro, è stato arrestato dai carabinieri della sezione Catturandi di Milano, diretti dal capitano Marco Prosperi, nella sua abitazione di San Giuliano Milanese. Né il maestro né i suoi familiari hanno opposto alcun tipo di resistenza. Il maestro è ora detenuto nel carcere di Lodi, ma a breve potrebbe essere trasferito a Opera o a Bollate.