Natale: torna il 'fai da te' casalingo

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - L'86% degli italiani consumerà a casa propria o di parenti e amici il pranzo di Natale, che richiederà in media 3,3 ore di lavoro ai fornelli. E' quanto emerge da un'analisi Coldiretti/Ixè, secondo la quale si verifica uno storico ritorno al "fai da te" casalingo che non si registrava da oltre cinquant'anni. Tra quanti saranno impegnati ai fornelli, la maggioranza (59%) resterà in cucina meno di tre ore, il 23% da tre a cinque ore e il 18% oltre cinque ore. Il ritorno in cucina, secondo Coldiretti, è confermato dal fatto che il 46% di chi si esibirà in cucina preparerà personalmente i dolci della tradizione da offrire sulla tavola delle feste. Il menu resta fortemente legato alla tradizione italiana: il 90% porterà in tavola lo spumante - il prodotto natalizio più presente - seguito dal panettone che con il 76% si posiziona davanti al pandoro, che finirà sul 70% delle tavole. La frutta locale scelta dal 90% degli italiani batte nettamente quella esotica o fuori stagione.