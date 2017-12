Terremoto: M5S dona un'auto medica a Norcia, Cascia e Preci

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 23 DIC - Il M5S ha donato un fuoristrada per usi sanitari alle comunità di Norcia, Cascia e Preci, colpite dal terremoto del 2016. Le chiavi dell'auto medica sono state consegnate dal candidato premier pentastellato e vice presidente della Camera, Luigi Di Maio, al direttore generale dell'Usl Umbria 2, Imolo Fiaschini. Il mezzo, costato oltre 30 mila euro, è stato acquistato grazie al taglio degli stipendi dei consiglieri regionali umbri del M5S, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari, presenti all'iniziativa. Di Maio ha evidenziato che "la lotta agli sprechi e il taglio dei privilegi alla classe politica consentono di garantire servizi importanti ai cittadini, come lo è questa auto medica". Presente alla consegna anche Fabio Massimo Castaldo, parlamentare europeo del M5S e vicepresidente del Parlamento europeo. "Per queste zone - ha detto - chiediamo da un lato una ricostruzione veloce con le migliori tecnologie e al tempo stesso lotteremo perché il Fondo di prevenzione per calamità e disastri naturali ottenga più risorse nella prossima programmazione". (ANSA).