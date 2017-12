(ANSA) - NEW YORK, 23 DIC - Donald Trump imprime il proprio marchio alle medaglie presidenziali, mandando in pensione il motto 'E pluribus unum'. Al suo posto 'Make America Great Again', lo slogan del presidente durante la campagna elettorale che la Casa Bianca usa nei documenti ufficiali. L'ira dei social media e' immediata: le nuove medaglie sono bocciate per la loro 'volgarita''. Le medaglie di riconoscimento sono per tradizione destinate ai membri delle forze armate per i risultati ottenuti, ma secondo indiscrezioni la Casa Bianca intende distribuirle anche ai sostenitori e i finanziatori della campagna elettorale.