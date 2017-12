Soccorritore molesta una bambina in ambulanza: arrestato

Un uomo di 50 anni di Lacchiarella (Milano), impegnato come volontario nell'attività di soccorritore specializzato nel trasporto nelle ambulanze, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano perché sarebbe stato ritenuto responsabile di molestie sessuali nei confronti di una bambina di 10 anni a cui stava prestando soccorso.

L’uomo, italiano e incensurato, è ritenuto dai militari responsabile di violenza sessuale aggravata: il cinquantenne avrebbe «toccato» in almeno due occasioni la bambina, e lo avrebbe fatto in modo inequivocabile: una prima volta mentre la stava «visitando» a casa, poi a bordo dell’ambulanza mentre la stava portando in ospedale.

I fatti risalirebbero al 13 dicembre scorso. La madre della bimba ha denunciato di aver chiesto a tarda sera, verso le 22:30, l’intervento di un’ambulanza perché la figlia aveva la febbre molto alta. Agli occhi della donna il soccorritore aveva dato adito a sospetti fin dal momento in cui, ancora in casa, si era avvicinato alla bambina: l’aveva accarezzata sulla schiena in modo ritenuto ambiguo dalla madre. La donna aveva poi accompagnato la figlia in ospedale a bordo dell’ambulanza e qui l'ambiguità si era ripetuta, in modo più esplicito.

Il soccorritore, tenendo la mano sotto una cartellina per nascondere i suoi gesti, era tornato a palpeggiare la bambina in modo equivoco, convinto di non essere notato. L’altro addetto all'ambulanza non si era accorto di nulla, ma la madre della bambina sì. Nonostante fosse impegnata a parlare al cellulare, aveva registrato l’ambiguità del comportamento dell’uomo e per questo una volta giunti all’ospedale San Paolo, aveva denunciato l'episodio ai carabinieri lì presenti. Oggi i militari hanno confermato che l’uomo è stato arrestato per violenza sessuale aggravata.