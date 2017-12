Usa: reduce morente voleva vedere 'Ultimi Jedi',accontentato

(ANSA) - ROMA, (ANSA) - ROMA, 24 DIC - 24 DIC - Ron Villemaire, un reduce 69enne dell'aeronautica militare Usa, cui è stato diagnosticato un tumore in stadio terminale, aveva un ultimo desiderio: vedere 'Star Wars: gli ultimi Jedi', il più recente film della saga appena uscito. Sua figlia ha lanciato un appello su Twitter, e la comunità di Bedford in New Hampshire si è mobilitata per accontentarlo. Villemaire è stato accompagnato dai vigili del fuoco, che lo hanno fatto arrivare in barella fino al cinema. Ma non solo: a seguire il suo tragitto e la visione del film c'erano anche altri fan di Guerre Stellari vestiti da Dart Fener, Chewbacca e da truppe d'assalto del Primo Ordine. Sua figlia Elizabeth aveva comprato i biglietti, convinta che il padre sarebbe migliorato, ma così non è stato, e Ron aveva anche difficoltà a stare seduto. Una volta giunto al cinema, un letto era stato approntato per lui. "Dio benedica tutti loro. Grazie a Dio per i fan di Star Wars", ha dichiarato Villemaire, intervistato da Cnn.