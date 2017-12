Usa: Trump a messa Natale in chiesa episcopale Palm Beach

PALM BEACH - Il presidente Donald Trump sta partecipando alla messa della vigilia di Natale nella chiesa episcopale di Palm Beach, in Florida. Trump e la moglie Melania sono arrivati a notte fonda nella chiesa di Bethesda-by-the-Sea dove si sono sposati il 22 gennaio 2005. La first lady ha detto di recente che andare in chiesa la notte della vigilia di Natale rappresenta una tradizione di famiglia.