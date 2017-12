Almeno cinque persone sono morte e 13 sono rimaste ferite a Mosca quando un autobus è finito sulle scale di un sottopassaggio della metropolitana. Lo riferiscono fonti di polizia precisando che tra le vittime ci sono passeggeri del bus e pedoni. Non sono chiare le cause dell’incidente. La pista dell'incidente è quella privilegiata anche perché le strade della città, peraltro cosa normale a Mosca, sono coperte di neve. L’autista lavorava da 17 anni per la società dei traporti della capitale russa. Il sindaco Sergei Sobyanin ha, a titolo precauzionale, ordinato l’ispezione meccanica di tutta la flotta dei bus della città.