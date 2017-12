Blitz Femen S.Pietro: 24enne arrestata,atti osceni e lesioni

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - La Polizia di Stato ha arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, offese a confessione religiosa, tentato furto e atti osceni in luogo pubblico la venticinquenne ucraina che questa mattina ha tentato di portar via il Bambinello dal presepe di Piazza San Pietro. Denunciata una connazionale di 22 anni. I poliziotti del Reparto Mobile di Roma, impegnati nel servizio di vigilanza in piazza San Pietro nel corso delle cerimonie natalizie, hanno notato tra i fedeli le due giovani donne. Improvvisamente, verso le 10, una di queste, A.A., vicino alle transenne che delimitano il Presepe al centro della piazza, ha gettato in terra la borsa che portava con sè, si è tolta il cappotto rimanendo nuda nella parte del busto, ha scavalcato la transenna e si precipitata sul presepe prendendo in braccio la statua del Bambinello e urlando in inglese "God is woman!!".