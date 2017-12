Milano, smog ai massimi livelli: da oggi blocchi alla circolazione. Vietati pure i fuochi d'artificio

Blocco delle auto diesel fino agli Euro 4 compresi già oggi, 26 dicembre. Lo rende noto il Comune di Milano sul proprio sito istituzionale.

«Dopo il superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili PM10 registrato dalle centraline Arpa, scattano domani le misure previste dall’accordo di programma del bacino padano».

«Tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:30 alle 18:30 è vietata la circolazione ai veicoli per il trasporto persone alimentati a gasolio fino alla classe 4 compresa. Vietati anche, dalle 8:30 alle 12:30, i veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa».

Vietati inoltre falò, barbecue, fuochi d’artificio, sistemi di riscaldamento a legna e stufe di classe energetica inferiore alle 3 stelle. La temperatura all’interno delle abitazioni deve essere regolata sui 19 gradi.

Le misure resteranno attive fino a quando Arpa non certificherà l’abbassamento dei valori del Pm10 per due giorni consecutivi sotto i 50 microgrammi. Blocco dei diesel Euro 4 da oggi anche a Pavia, dopo che per sei giorni consecutivi è stata superata la soglia di allerta di 50 microgrammi per metro cubo di Pm10. Mercoledì 27 dicembre dovrebbe invece scattare il blocco degli Euro 5 a Torino: a Natale sono calate le polveri sottili, ma non abbastanza per scongiurare il blocco previsto già per il 23 dicembre e poi rimandato.