Cina: 8 anni prigione a attivista Wu Gan, sovversione

(ANSA) - PECHINO, 26 DIC - Un tribunale cinese ha condannato oggi il noto attivista Wu Gan, conosciuto anche come 'Ultra Vulgar Butcher' ('Il macellaio volgarissimo'), a otto anni di prigione per sovversione. La Corte del popolo intermedia n.2 di Tianjin ha giudicato Wu colpevole di aver sovvertito il potere statale e ha emesso la sua sentenza. L'attivista farà appello, ha dichiarato il suo avvocato Ge Yongxi. "Sono grato al partito per avermi concesso questo alto onore", ha ironizzato Wu in tribunale dopo la lettura della sentenza. "Rimarrò fedele alla nostra aspirazione originaria, mi rimboccherò le maniche e mi impegnerò ancor di più", ha aggiunto l'oppositore giocando con note frasi che il presidente cinese Xi Jinping usa spesso per esortare i funzionari del Partito comunista a migliorare il loro lavoro.