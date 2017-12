Afghanistan: trilaterale a Pechino invita talebani a dialogo

(ANSA) - ISLAMABAD, 26 DIC - Pakistan, Cina ed Afghanistan hanno riaffermato oggi a Pechino il loro sostegno ad un ampio e inclusivo processo di pace per trovare una soluzione alla crisi afghana sottolineando anche la necessità dell'apertura di un dialogo fra il governo di Kabul ed i talebani. In un comunicato diffuso al termine del primo incontro mirante a reperire una soluzione al lungo conflitto afghano i ministri dei tre Paesi hanno anche deciso di rafforzare il coordinamento e la cooperazione anti-terrorismo con l'obiettivo di combattere tutti gli individui e le organizzazioni terroristiche senza alcuna discriminazione. Il cinese Wang Yi, l'afghano Salahuddin Rabbani ed il pachistano Khawaja Asif, hanno sostenuto che la soluzione più praticabile per mettere fine alla violenza in Afghanistan passa per "un ampio ed inclusivo processo di pace e riconciliazione", "guidato e concepito dall'Afghanistan" e totalmente sostenuto a livello regionale ed internazionale.