(ANSA) - ROMA, 26 DIC - "In queste settimane ho ricevuto tanti messaggi augurali. Non essendomi possibile rispondere a ciascuno, esprimo oggi a tutti il mio sentito ringraziamento, specialmente per il dono della preghiera. Grazie di cuore! Il Signore vi ricompensi con la sua generosità! Buona festa! Per favore, non dimenticatevi di pregare per me". Lo ha detto il Papa dopo aver recitato l'Angelus nel giorno di Santo Stefano. "Sappiamo che cosa brutta sono i risentimenti - ha detto ancora Francesco - fanno tanto male e ci fanno tanto male, e Gesù rimuove tutto questo e fa che noi ci amiamo, questo è il miracolo di Gesù". "Gesù - ha concluso il Papa - è la fonte dell'amore, che ci apre alla comunione con i fratelli, ad amarci tra noi, rimuovendo ogni conflitto e risentimento".