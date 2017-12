Ragazzino ferito: appello procuratore, chi sa parli

(ANSA) - CASERTA, 26 DIC - Proseguono serrate le indagini della Procura di Napoli Nord sul ferimento del 14enne Luigi P., colpito da un proiettile vagante mentre era con degli amici sul corso principale di Parete, comune del Casertano al confine con la provincia di Napoli. Anche oggi il sostituto procuratore Vittoria Petronella è a Parete insieme ai carabinieri della Compagnia di Aversa per raccogliere elementi utili ad individuare il responsabile. "Con i carabinieri continueremo ad indagare con intensità - dice il procuratore della Repubblica Francesco Greco - ma in casi come questo c'è bisogno anche dell'aiuto dei cittadini, che possono fornire dettagli importanti, magari rivelarci circostanze che a loro possono anche sembrare non rilevanti, ma che lo sono invece per le indagini". Le condizioni del ragazzino, in coma farmacologico, restano critiche.