Usa:Obama 'batte' Trump,suoi auguri su Twitter piu' popolari

(ANSA) - NEW YORK, 26 DIC - Gli auguri di Barack Obama su Twitter battono quelli di Donald Trump. Il video messaggio di buon Natale del presidente americano ha incassato nel giorno di Natale 128.000 'like' ed e' stato ritwittato 34.000 volte. la foto di Obama con la famiglia e cinque bambini, con un albero di natale a fare da sfondo, ha ricevuto 724.000 like ed e' stato ritwittato 149.00 volte. Non e' la prima volta che Obama batte Trump su Twitter, nonostante Trump si sia guadagnato in questi mesi l'appellativo di 'Twitter in Chief'.