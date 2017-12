(ANSA) - MONROVIA, 27 DIC - In attesa dei risultati provvisori delle presidenziali che già da oggi potrebbe cominciare diffondere la Commissione Nazionale Elettorale della Liberia, la radio di Stato - in via ufficiosa - indica che l'ex star del Milan George Weah sarebbe in vantaggio sul vicepresidente uscente Joseph Boakai in diverse contee. Le autorità preposte alla sorveglianza del voto - il primo democratico da 70 anni nel paese africano - hanno però invitato le parti a "smettere di lanciarsi in pronunciamenti prematuri". L'inizio dello spoglio delle schede è cominciato ieri in serata e la Commissione elettorale ha due settimane di tempo per rendere noto il risultato finale.