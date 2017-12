Berlusconi, datevi traguardi ambiziosi

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 27 DIC - Telefonata di Silvio Berlusconi alla Comunità Incontro di Amelia in occasione delle celebrazioni per l'uscita dei ragazzi dalla struttura per il recupero dalla tossicodipendenza creata da don Pierino Gelmini. L'ex premier si è rivolto direttamente ai giovani. "Il consiglio - ha detto Berlusconi, secondo quanto riferisce la Comunità - è di darsi un traguardo ambizioso, talmente ambizioso che le persone normali lo considerino irraggiungibile, addirittura che le persone invidiose cui lo racconti, pensino che tu sia matto e che finirai malissimo. Seguendo questo dogma sono riuscito a realizzare tutto quello che desideravo sia come imprenditore che come politico. Inoltre ciascuno di noi è arbitro del proprio destino e se si vuol fare qualcosa di speciale e particolare, bisogna avere degli obiettivi difficili, che dobbiamo perseguire con il lavoro e con grande impegno". Berlusconi ha quindi espresso la sua profonda stima al responsabile della Comunità Incontro, Giampaolo Nicolasi. (ANSA).