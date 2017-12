Argentina: 'magistrato Nisman ucciso'

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il magistrato argentino Alberto Nisman "è stato ucciso" e la sua morte non è stata un suicidio. Lo ha scritto il giudice federale Julián Ercolini nella sua sentenza di 656 pagine. Lo riferisce la Cnn. Nisman venne trovato morto nel suo appartamento a Buenos Aires nel gennaio del 2015, con un colpo di pistola alla testa. Dalle indagini tuttavia non sono emersi collegamenti tra l'arma e il magistrato, che non aveva neppure tracce di sangue addosso. Nisman alcuni giorni prima della morte aveva presentato un atto d'accusa contro l'ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner e altri funzionari per aver insabbiato il ruolo iraniano nell'attentato del 1994 contro un centro ebraico, 85 i morti e oltre 300 i feriti. Dopo tre anni di indagini sulla morte di Nisman, resta fitto il mistero sui mandanti.