"La droga ti ammazza perché ti toglie la speranza. Non esistono situazioni senza ritorno e la speranza può sempre rimettere in moto tutto": è il messaggio che il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, ha portato agli ospiti della Comunità Incontro di Amelia, durante la sua visita nel corso della tradizionale cerimonia di Santo Stefano con i ragazzi che hanno concluso il percorso di recupero e le loro famiglie. Appuntamento che ha chiuso i tre giorni di festeggiamenti in occasione del Natale. Il cardinale Bassetti ha ricordato il fondatore della struttura don Pierino Gelmini, raccontando un aneddoto che li legava.