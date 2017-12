Maltempo: Corsie innevate A22 tra Brennero e Vipiteno

(ANSA) - BOLZANO, 28 DEZ - Nevica tra Vipiteno ed il Brennero in Alto Adige. Sull'A22 le corsie sono parzialmente innevate. Anche le stradine di montagna sono in parte innevate e scivolose e la Centrale di viabilità raccomanda di guidare con la massima prudenza. Per motivi di sicurezza è stata chiusa anche la strada statale Alemagna, tra Dobbiaco e Cortina con deviazione attraverso la statale passo Monte Croce Comelico. Chiusi per motivi di sicurezza i passi Giovo, Gardena, Sella, Pordoi, Passo Valparola, Falzarego e Fedaia dalla parte bellunese. Chiusure invernale, invece, per i passi Stelvio, Rombo, Pennes, Erbe (raggiungibile dalla Val Badia) e Stalle. A causa delle abbondanti nevicate delle ultime ore fuori servizio sono la funicolare della Mendola e la funivia di San Genesio. Fuori servizio per motivi tecnici la funivia da Postal fino a Verano che ieri sera aveva intrappolato sette passeggeri che dovevano aspettare l'arrivo dei tecnici per poter scendere dalla gondola.