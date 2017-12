Brexit: Times, Davis messo da parte nei negoziati con la Ue

(ANSA) - LONDRA, 28 DIC - Il ministro per la Brexit David Davis sarebbe stato "messo da parte" nelle trattative sul divorzio britannico dall'Ue. A dirlo è il Times di Londra secondo cui il capo negoziatore del Regno Unito è stato 'oscurato' dalle sempre maggiori responsabilità attribuite al suo ex numero due, Oliver Robbins, promosso dalla premier Theresa May alla guida di un nuovo team che si occupa di Europa all'interno del consiglio dei ministri. La mossa era stata già interpretata come un accentramento di potere da parte del primo ministro per avere un controllo diretto sulle trattative. Secondo il Times, se Davis resta la figura pubblica dei negoziati è Robbins che li sta effettivamente portando avanti a Bruxelles in colloqui diretti col capo negoziatore europeo, Michel Barnier. Il ministero di Davis ha definito lo scenario descritto dal Times come "del tutto inaccurato" ma non ha negato che ci siano stati incontri tra Barnier e Robbins senza la presenza di Davis.