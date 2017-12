(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Un Bis dopo le elezioni, larghe intese con me ancora premier? "Qualsiasi cosa dica in risposta a questa domanda credo che sarebbe usata contro di me...". Lo ha detto Paolo Gentiloni nel corso della conferenza stampa di fine anno nell'Aula dei gruppi della Camera dei deputati. "Governerò fino alle elezioni, dove mi auguro che la mia parte politica prevalga per poi avere un esecutivo con determinate caratteristiche, sicuramente dobbiamo farci carico della gestione della situazione per evitare instabilità.