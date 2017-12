Per Famiglia Cristiana, è Gessica Notaro è "l'italiana dell'anno"

Gessica Notaro, la giovane vittima di stalking sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato nel gennaio 2017, è stata scelta da Famiglia Cristiana «Italiana dell’anno», il riconoscimento che il settimanale assegna per il contributo dato all’immagine del Paese e all’esempio dato per tutti i cittadini. Gessica, spiega il direttore Antonio Rizzolo, è stata scelta «non per la violenza che ha subito, ma per il coraggio con cui l’ha affrontata».

Un coraggio mostrato «a spalle dritte e testa alta» come spiega lei stessa nell’intervista concessa al settimanale. «Quale italiana dell’anno se non lei - sottolinea don Rizzolo - in un 2017 in cui di violenza contro le donne si è parlato tanto, dimostrando che c'è ancora della strada da fare: per non banalizzare, per migliorare la sensibilità degli operatori di diritto, per non sottovalutare i segnali che possono essere di pericolo?». «Chi - conclude il direttore del giornale dei Paolini - se non lei che ciononostante testimonia anche una grande fede e il desiderio di rendersi utile agli altri? Per tutto questo lei: Gessica Notaro».(ANSA).