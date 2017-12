Israele: al Muro del Pianto preghiera per la pioggia

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 DIC - Mentre Israele affronta il quarto inverno consecutivo di siccità, il ministro dell'agricoltura Uri Ariel (del partito nazionalista 'Focolare ebraico') ha organizzato oggi al Muro del Pianto di Gerusalemme una preghiera di massa per implorare il cielo che abbia finalmente inizio la stagione delle piogge. Sulla propria pagina Facebook, Ariel ha esortato tutti gli agricoltori e gli israeliani laici a partecipare al rito religioso che si svolgerà alla presenza dei due rabbini-capo di Israele, nonché di alcuni ministri. "Non dimenticate di portare con voi gli ombrelli", ha avvertito, con una dose di ottimismo, il ministro Ariel. Secondo il servizio meteorologico israeliano, la giornata odierna a Gerusalemme sarà prevedibilmente mite. Il cielo sarà nuvoloso, ma non sono in vista precipitazioni, con umidità al 50% e una temperatura massima di 18 gradi.