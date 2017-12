Rifiuti da Roma, la decisione slitta. Bonaccini: "Raggi arrogante". Pizzarotti: "Vedremo..."

«Ci siamo presi ancora tre o quattro giorni per fare tutte le valutazioni. Credo che Zingaretti abbia fatto un appello alle regioni italiane per valutare se possano dare una mano al Lazio e in particolare alla città di Roma. Certo che se ci fossero atteggiamenti meno arroganti della sindaca Virginia Raggi forse questo aiuterebbe ad avere un rapporto istituzionale un pò meno complicato». Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, rispondendo ai giornalisti sul tema della richiesta del Lazio di smaltire una quantità di rifiuti romani.

Bonaccini ha parlato al termine di una conferenza stampa sul turismo in Emilia alla quale era presente, tra gli altri, anche il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. E proprio tra il primo cittadino ex M5s e Virginia Raggi c'erano state le maggiori polemiche nei giorni scorsi.

Tornando all’'atteggiamento arrogante" Bonaccini ha aggiunto: «Perché che addirittura si chieda di dare una mano e poi ci sia perfino chi reagisce in questo modo...». Un giudizio che per il presidente non è legato al diverso colore politico: «L'anno scorso e due anni fa abbiamo preso una piccola quantità di rifiuti per poche settimane dalla Liguria e dalla Puglia" regioni governate rispettivamente dal centro destra e dal centro sinistra «quindi non c'è tema di differenza politica».

«Vedremo cosa viene fuori nei prossimi giorni». Così il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ha risposto a chi, a margine di una conferenza stampa nella sede della Regione, gli chiedeva un commento sulla decisione - appena rimandata di 3 o 4 giorni - di smaltire una parte dei rifiuti di Roma in Emilia-Romagna e in particolare proprio nel termovalorizzatore di Parma. Una possibilità questa, che nei giorni scorsi, aveva portato anche a una polemica con la sindaca 5 Stelle di Roma, Virginia Raggi.

Pizzarotti non ha commentato le parole del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che parlando al suo fianco aveva appena parlato di atteggiamento arrogante da parte di Raggi. «Io ne parlo alla fine - ha detto Pizzarotti - L’esperienza insegna... Ne parlo sempre alla fine».